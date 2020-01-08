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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني في السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

حدث فريد لا يمكن تخيله أن يحدث مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة قوية بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ، ضمن مباريات كأس السوبر الإسباني.

لكن ما الغرابة وما هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في السوبر الإسباني، دعونا نخبركم أن نظام المسابقة نفسها يحدث لأول مرة حيث يشارك 4 أندية وهم ريال مدريد وفالنسيا وبرشلونة وأتليتكو مدريد ، حيث يلعب الأول والثاني معا ، ويصطدم الثالث والرابع سويا في مباراة أخرى، ويلتقي الفائز في كل مواجهة في نهائي المسابقة الإسبانية.

ويلتقي ريال مدريد أمام فالنسيا يوم الأربعاء ، ويواجه البارسا نظيره أتليتكو مدريد في قمة كبيرة يوم الخميس في نصف النهائي الثاني، على أن يخوض الفائز من كل مواجهة الآخر في النهائي يوم الأحد القادم على ملعب الجوهرة المشعة.

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الأمر الثاني الذي يعد فريدا، هو أن البطولة ستقام في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، حيث لعب السوبر في النسخة الماضية في طنجة المغربية وتوج به بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، ويسعى للمحافظة على اللقب في النسخة الحالية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في السوبر الإسباني:

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت طرابلس، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس ، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة السابعة مساء بتوقيت الرباط ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الأردن ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

ويتقاسم ريال مدريد مع برشلونة صدارة بعدما نجح الميرينجي في تسجيل انتصار كبير على خيتافي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الليجا، في حين تعثر البارسا أمام متذيل الترتيب وجاره إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدفين لمثلهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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