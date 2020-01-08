إنبي ضد الاتحاد السكندري .. تعرف على تشكيل الفريقان

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جدة - عمرو شويل إنبي ضد الاتحاد السكندري أعلن طلعت يوسف وحلمى طولان المديران الفنييان للاتحاد السكندرى و إنبى تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء بعد قليل على استاد بتروسبورت ، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدورى فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين نظرا لتقارب المستوى الفنى بين الفريقين ورغبتهما فى حصد الثلاث نقاط . أعلن طلعت يوسف وحلمى طولان المديران الفنييان للاتحاد السكندرى و إنبى تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء بعد قليل على استاد بتروسبورت ، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدورى فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين نظرا لتقارب المستوى الفنى بين الفريقين ورغبتهما فى حصد الثلاث نقاط . وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى:- حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع : أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم خط الوسط : مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت خط الهجوم : خالد قمر – رزاق سيسيه Advertisements بينما ضمت تشكيلة فريق إنبى كل من :- حراسة المرمى : محمود جاد خط الدفاع : على فوزى ، إبراهيم يحيى ، أسامة جلال ، عبدالرحمن عماد خط الوسط : كريم فؤاد ، محمد رزق ، أحمد العجوز ، محمد بسيونى خط الهجوم : محمد شريف ، محمود قاعود .

إنبي ضد الاتحاد السكندري ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف. ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف. وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات أمام منافس قوى يعيش أزهى عصوره الكروية و فى المقابل شدد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة من ذئاب الجبل للعودة لوصافة المسابقة

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