شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباراة الزمالك وسبورتنج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدلت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الزمالك و سبورتنج ، و ونفس الأمر الاتحاد السكندرى مع الجزيرة والمقرر لها غدا الخميس ، لتقام فى الخامسة مساءا بدلا من السادسة والتى تقام فى صالة سبورتنج بالأسكندرية ، كما تقرر تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندرى مع الجزيرة لتقام فى الثامنة مساء بدلا من السادسة ، بصالة الفريق السكندرى .

ويرجع تعديل موعد المباريات نظرا لظروف البث التليفزيونى لتلك المباريات .

وتقام غدا الخميس مباريات الجولة السادسة من ذهاب المرحلة الثانية من بطولة الدورى الممتاز ، حيث يلتقى الأهلى مع مصر للتأمين ، وسموحة مع طلائع الجيش ، وتقام مباريات العودة لهذه اللقاءات يوم 8 مارس المقبل .

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ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف نظرا لارتباط المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الإفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام ف الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل .

ووفقا لجدول البطولة فتستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير الجارى ، بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخرمباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.