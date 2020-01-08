شكرا لقرائتكم مفاجأة.. خافيير أجيري مديون لاتحاد الكرة بـ 360 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية اتحاد الكرة في العام المالي المنقضي عن مديونات بلغت 360 ألف جنيه على المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة يستحق تحصيلها في أقرب وقت في واحدة من المفاجآت التي تكشف وجود أزمة في المعاملات المالية التي تمت بين المدرب والجبلاية وكشفتها الرقابة الإدارية في وقت سابق.

وينفرد "الخليج 365" بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التي تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية فور الإطاحة بمجلس الجبلاية السابق والتي كشفت العديد من المفاجآت التي تكشف كيفية إدارة أموال الجبلاية في الفترة الماضية.

ووفقاً للتقرير المالي الصادر من اتحاد الكرة عن السنة الماضية 2018 – 2019 بلغت قيمة المديونيات على المدرب الأجنبي 360 ألف جنيه كانت تخصم بشكل شهري على أجزاء الا أن قرار الإقالة المفاجئ وضع الجبلاية في ورطة حيث يحق مطالبة المدرب الحالي لفريق ليجانيس الإسباني بقيمة الأموال التي حصل عليها.

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ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن الجبلاية لم تطلب حتى الآن استرداد الأموال التي يستحق تحصيلها من المدرب المكسيكي أو رفع أية دعاوى أمام الفيفا والمحكمة الرياضية الدولي لتحصيل المستحقات المالية.

وأوضح المصدر أن الجبلاية لم تناقش خلال الفترة الماضية ملف المدرب الأجنبي السابق للمنتخب الوطني الأول والذي قاد الفراعنة لفضيحة وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اقيمت بمصر الصيف الماضي من دور الستة عشر عندما تلقى هزيمة قاسية أمام جنوب أفريقيا بملعب استاد القاهرة وأمام 70 الف مشجع من الجماهير التي زحفت خلفه.

ديون خافير اجيري