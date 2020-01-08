شكرا لقرائتكم الجماهير تعود للمدرجات بمباراة مصر وتونس بتصفيات طائرة طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت الجهات المعنية استعدادتها لتأمين المباراة المرتقبة بيت منتخب مصر وتونس في تصفيات الكرة الطائرة للرجال في ستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة رقم ٢ ، التي تنطلق الثامنة مساء غدا الخميس بحضور الجماهير.

وتتولى الشركه الإفريقية للأمن والحراسة، تأمين البطولة من الداخل والخارج، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط إستعدادت أمنية مكثفة، للخروج بالتصفيات بشكل يليق باسم وحضارة مصر.

جاء ذلك بعد نجاح رجال الأمن بإشراف اللواء هشام زيد، في تأمين مباراة مصر والجزائر أمس الثلاثاء، التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الجرائري ، بحضور نحو ألف مشجع.

وأعربت الأسر المصرية عن امتنانها لرجال الأمن وجهودهم في التنظيم وسهولة دخول المشجعين بسهولة ويسر.

ومن جانبه ، صرح الكابتن أحمد عبدالدايم رئيس الإتحاد المصري للكرة الطائرة عن تفاؤله بتأهل الفريق المصرى لطوكيو ،وسعادته بتواجد الأسر المصريه بالمدرجات، مشيداً بحسن ويقظة التأمين المتمثل في الشركه الأفريقية للأمن والحراسة.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات منتخب رجال الطائرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، حيث افتتحت مصر مواجهاتها في التصفيات مع الجزائر في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي ، وأعلن اتحاد الطائرة عن دخول الجماهير لتصفيات البطولة عن طريق تذكرتي على أن يكون سعر التذكرة موحد "٢٥ جنيها"، فيما تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلاً من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى ويقودهم فنيا المدرب الهولندي جيدو.

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