شكرا لقرائتكم 2.7 مليون جنيه مديونيات اتحاد الكرة لصالح كشف المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية اتحاد الكرة عن حجم المديونيات التي تتكبدها خزينة الجبلاية وفق الاتفاقية التي أبرمتها الأندية مع الاتحاد ووكالة مكافحة المنشطات "الوادا" خلال العام المالي المنقضي 2018 – 2019 بشأن مباريات الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى المنتخبات الوطنية المختلفة.

وينفرد "الخليج 365" بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التي تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية فور الإطاحة بمجلس الجبلاية السابق والتي كشفت العديد من المفاجآت التي تكشف كيفية إدارة أموال الجبلاية في الفترة الماضية.

ويحصل اتحاد الكرة سنوياً 100 ألف جنيه من كل نادي لصالح وكالة مكافحة المنشطات المصرية "الوادا" والتي يتم دفعها من قبل الفرق المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الموسم لخزينة الاتحاد.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن مجلس الجبلاية أرجأ دفع كافة المستحقات بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 التي استضافتها 4 محافظات على رأسها القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

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ووصلت قيمة المديونيات البالغة على اتحاد الكرة لصالح وكالة مكافحة المنشطات ما قيمته 2.7 مليون جنيه يستحق تحصيلها عن الموسم الماضي وتحديداً في الفترة التي تشملها ميزانية الجبلاية.