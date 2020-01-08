شكرا لقرائتكم كارتيرون يتحدث عن تحضيرات مباراة زيسكو في مؤتمر صحفي غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويلتقي الزمالك مع بطل زامبيا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها على ملعب السلام.

ويعقبه في الثامنة والنصف المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق الضيف ومن المقرر أن يعقد غدا أيضا الاجتماع الفني للمباراة للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور الإدارية.

وأعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك و زيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا، على أن يكون استلام الفان اي دي وتذاكر المباراة من فروع أورانج.

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ويدخل الزمالك مباراة زيسكو المقرر لها بعد غد محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط خلفا لفريق مازيمبي الكونغولي الذي يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط، وتقام مباراة الزمالك وزيسكو بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا علي استاد السلام حتي الان في الوقت الذي طلب فيه الزمالك نقل المباراة الي استاد القاهرة وتم الحصول علي موافقة فريق زيسكو علي نقل المباراة ويتبقي موافقة الامن والاتحاد الافريقي كاف ليتم نقل المباراة رسميا.

من ناحية اخري، طلب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، اعادته للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك بعدما غاب عن اخر مباريات الفريق في كل البطولات واخرها مشاركة محمد صبحي الحارس الشاب في مباراة طنطا بالدوري والإبقاء علي عواد احتياطيا.

وأكد عواد لكارتيرون انه يرغب في المشاركة أساسيا في المباريات حتي يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب مرة اخري، وقال عواد لكارتيرون انه في حالة عدم الاعتماد عليه فانه يطلب الرحيل رسميا من الفريق سواء في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا او أي توقيت يشعر اللاعب بعم الرغبة في وجوده داخل الفريق.

في نفس السياق أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة لنادي الوداد المغربي ، هو لاعبا على ذمة النادي و يؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفني للفريق، وأضاف المشرف على الكرة أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.