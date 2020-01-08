شكرا لقرائتكم 25 ألف جنيه غرامة على مدرب سلة الزمالك بسبب أحداث مباراة الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء توقيع الغرامة بعد حضوره التحقيق اليوم فى مقر الاتحاد كما تم تغريمه 5 الاف جنيها غرامات الأخطاء الفنية المقدرة مع تحذيره بتغليظ العقوبة حال تكرار ما حدث.

كان اتحاد كرة السلة قرر إيقاف عبد الحميد وإحالته للتحقيق على خلفية ما قام به خلال المباراة ليتم توقيع العقوبة اليوم.

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ووفقا لجدول البطولة ، تستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير الجارى ، بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخرمباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.