ضمك يعزز صفوفه بالجزائري إبراهيم الشنيحي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ضمك السعودي يوم الأربعاء رسمياً تعاقده مع الجزائري إبراهيم الشنيحي لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكر ضمك عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": الجزائري الشنيحي ضمكاوي، ونشر صورة للاعب معلقا عليها: ضمك يوقع مع اللاعب الجزائري إبراهيم الشنيحي.
وسبق للشنيحي (29 عاما) اللعب لفريق الفتح السعودي لمدة عام ونصف العام قادما من الإفريقي التونسي، لكنه رحل عن الفتح إثر انتهاء عقده في يوليو الماضي.
ويحتل ضمك المركز السادس عشر الأخير في جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد سبع نقاط حصدها خلال 13 مباراة.
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