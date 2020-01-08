شكرا لقرائتكم أرنولد: علينا الفوز بأكبر عدد ممكن من الجوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى ترينت ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم طموحا قويا لاستمرار نجاح الفريق وحصد المزيد من الألقاب خلال العام الجديد، وذلك بعد أن قدم عاما مبهرا في 2019 الذي شهد تتويج الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا بفارق كبير أمام أقرب منافسيه، حيث يبدو قريبا من إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، كما تأهل لدور الستة عشر من دوري الأبطال حيث يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني، وأيضا وصل للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرنولد في تصريحات لموقع نادي ليفربول يوم الأربعاء :هدفنا في 2020 هو الحفاظ على الزخم ومحاولة تكرار ما حدث في 2019. أعتقد إذا فعلنا هذا، سنحصد المزيد من الألقاب. في الدوري إذا نجحنا في تحقيق ما فعلناه في النصف الأول، سنكون الأبطال بحلول مايو.

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وأضاف :نتمنى الوصول لنهائي دوري الأبطال رغم صعوبة القرعة ومواجهة منافس قوي مثل أتلتيكو مدريد. سيكون من المثير رؤية المواجهة بين مدرب ليفربول كلوب ومدرب أتلتيكو مدريد سيميوني. كانت مجموعتنا صعبة في دوري الأبطال، والآن نواجه منافسا صعبا، لكننا ندرك جيدا أنه إذا أردت أن تكون الأفضل، عليك التغلب على الأفضل. لكي يكون عام 2020 مثاليا بالنسبة لنا، علينا الفوز بأكبر عدد ممكن من الجوائز.

وشهد مشوار أرنولد مع ليفربول علامة بارزة، عندما أصبح رابع أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع الفريق.

وقال أرنولد :كنت فخورا بهذا للغاية. دائما ما كنت أرغب في تحقيق هذا الإنجاز. الكثيرون لا يمكنهم تحقيق هذا الإنجاز في سن صغير. هذا رقم يجعلني أشعر بالفخر الشديد أنا وعائلتي.

وأضاف :كانت هناك الكثير من اللحظات المهمة خلال الـ100 مباراة بجانب العديد من الدروس التي تعلمتها. أتمنى أن استمر في المشاركة وخوض المئات من المباريات مع ليفربول.