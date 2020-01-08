شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي يتوقع العودة مع استئناف منافسات الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ اليوم الأربعاء إنه يتوقع التعافي من الجراحة التي خضع لها في أعلى الفخذ واستعادة لياقته في الوقت المناسب قبل استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في النصف الثاني من الموسم بمواجهة هرتا برلين في 19 يناير الجاري.

وذكر ليفاندوفسكي (31 عاما)، الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا مجددا برصيد 19 هدفا، في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" :إذا سارت كل الأمور طبقا لما هو مخطط له، سأكون لائقا للمباراة الأولى في برلين.

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وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي قد قرر الخضوع للجراحة بشكل فوري عقب المباراة الماضية لبايرن ميونخ في البوندسليغا والتي انتهت بالفوز على فولفسبورغ 2 - صفر في 21 ديسمبر الماضي. ولم يسافر ليفاندوفسكي مع الفريق في معسكره التدريبي المقام حاليا في قطر.

من ناحية أخرى، قد يغادر المهاجم الآخر سيرج جنابري معسكر الفريق بسبب تعرضه لمشكلة في عقب أخيل، حرمته من المشاركة في التدريبات، كما أثارت الشكوك بشكل كبير حول إمكانية مشاركته أمام هرتا برلين.

ويفتقد هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، بالفعل جهود نيكلاس زوله وخافي مارتينيز ولوكاس هيرنانديز وكينجسلي كومان بسبب الإصابات، كما يغيب جوشوا كيميش بسبب الإيقاف.

وقال فليك في تصريحات للصحفيين إن الوضع في الفريق سيء حقا، مشيرا إلى أن كومان قد يغيب أيضا عن المباراة المقررة أمام شالكه في 25 يناير بسبب مشكلة في الركبة. وقد يستمر غياب لاعب قلب الدفاع زوله حتى نهاية الموسم، حيث يعاني من تمزق في أربطة الركبة.