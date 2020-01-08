النصر أمام امتحان الاتحاد والهلال يتربص









اسماء السيد - يسعى النصر الفائز قبل 4 ايام ببطولة الكأس السوبر السعودية، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستقبل الاتحاد الجمعة في قمة منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتطلع النصر المتصدر برصيد 29 نقطة الى رد اعتباره من ضيفه الذي تغلب عليه مرتين في ظرف أسبوع في الموسم الماضي في الدوري قبل أن يقصيه من كأس الملك. ورغم افتقاد النصر لبعض العناصر المؤثرة أمثال عبدالرحمن العبيد وعمر هوساوي بداعي الإصابة والبرازيلي مايكون بيريرا والحارس الأسترالي براد جونز بداعي الإيقاف، وعدم التأكد من جاهزية الحارس وليد عبدالله، إلا أن الفريق سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه يوم السبت الماضي ببطولة السوبر، فضلاً عن امتلاك الفريق لمجموعة من العناصر المميزة في مقدمتها المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل 6 أهداف في 3 مباريات لعبها أمام الاتحاد.

من جهته، يمر الاتحاد الثالث عشر برصيد 13 نقطة بظروف صعبة على كافة الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية حيث لم يفز في آخر أربع مباريات، فخسر أمام الفيصلي والفيحاء وتعادل أمام الفتح في الدوري، قبل أن يقصيه الأخير من مسابقة كأس الملك.

ورغم ذلك يأمل في إيقاف نزيف النقاط والخروج بنتيجة إيجابية، خصوصاً وأن صفوفه ستشهد مشاركة الحارس البرازيلي جروهي ومواطنه جوناس اللذين كانا على قائمة الاستثمار قبل أن يتم قيدهم في الفترة الشتوية.

ومع أن كل المعطيات الأولية تصب في مصلحة النصر وترجح كفته للفوز إلا أن الاتحاد دائما ما يفاجئ الجميع ويظهر بصورة مغايرة أمام منافسيه الكبار.

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ويضع الهلال النقاط الثلاث هدفاً رئيساً له عندما يستضيف الوحدة .

ويسعى الهلال الوصيف برصيد 27 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، إلى تجاوز عقبة ضيفه لتشديد الخناق على النصر المتصدر بفارق نقطتين خصوصاً وأن الفوز في مباراة الوحدة والمباراة المؤجلة سيمنحه الصدارة.

ورغم غياب بعض الأسماء المؤثرة أمثال البرازيلي إدواردو والكوري جانغ هيون بداعي الإصابة، إلا أنه يملك ترسانة من النجوم في مختلف المراكز ، في مقدمتهم الهداف الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي يأمل في زيادة غلته التهديفية والتربع على صدارة الهدافين.

من جهته، يأمل الوحدة الثالث برصيد 24 نقطة في مواصلة نتائجه الجيدة بعد الفوز على الفيصلي في المرحلة الماضية 1-صفر ، خصوصاً وأنه سيدخل المباراة بصفوف مكتملة.

ويسعى العدالة إلى إيقاف سلسلة هزائمه المتوالية عندما يستقبل الفيحاء في افتتاح المرحلة الخميس.

وفي بقية المباريات يلعب الجمعة الحزم مع الشباب، التعاون مع الفتح وتختتم مباريات المرحلة السبت عندما يلعب ضمك مع الاتفاق،الفيصلي مع الرائد والأهلي مع أبها.