مفاجأة .. "سوبر كورة" يكشف حجم ديون خافيير أجيري لاتحاد الكرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميزانية اتحاد الكرة في العام المالي المنقضي عن مديونات على المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة يستحق تحصيلها في أقرب وقت في واحدة من المفاجآت التي تكشف وجود أزمة في المعاملات المالية التي تمت بين المدرب والجبلاية وكشفتها الرقابة الإدارية في وقت سابق.

وينفرد "سوبر كورة" بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التي تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية فور الإطاحة بمجلس الجبلاية السابق والتي كشفت العديد من المفاجآت التي تكشف كيفية إدارة أموال الجبلاية في الفترة الماضية.

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ووفقاً للتقرير المالي الصادر من اتحاد الكرة عن السنة الماضية 2018 – 2019 بلغت قيمة المديونيات على المدرب الأجنبي 360 ألف جنيه كانت تخصم بشكل شهري على أجزاء الا أن قرار الإقالة المفاجئ وضع الجبلاية في ورطة حيث يحق مطالبة المدرب الحالي لفريق ليجانيس الإسباني بقيمة الأموال التي حصل عليها.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن الجبلاية لم تطلب حتى الآن استرداد الأموال التي يستحق تحصيلها من المدرب المكسيكي أو رفع أية دعاوى أمام الفيفا والمحكمة الرياضية الدولي لتحصيل المستحقات المالية.

وأوضح المصدر أن الجبلاية لم تناقش خلال الفترة الماضية ملف المدرب الأجنبي السابق للمنتخب الوطني الأول والذي قاد الفراعنة لفضيحة وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اقيمت بمصر الصيف الماضي من دور الستة عشر عندما تلقى هزيمة قاسية أمام جنوب أفريقيا بملعب استاد القاهرة وأمام 70 الف مشجع من الجماهير التي زحفت خلفه.