شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة سموحة ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق وادى دجلة نغمة الإنتصارات من جديد بتحقيق فوزه الثانى على حساب سموحه بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى .

تقدم محمد هلال لدجلة فى الدقيقة 4 من تمريرة من الجبهة اليمنى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى يخطاها الهانى سليمان حارس مرمى سموحه معلنا عن هدف التقدم للفريق الدجلاوى .

بعدها فى الدقيقة 17 أدرك سموحة هدف التعادل عن طريق الكاميرونى رونالد لوانجا من ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى يلعبها ناصر ماهر على رأس لوانجا الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها المرمى فى الوقت الذى فشل فيه محمد عبد المنصف حارس دجلة فى التعامل معها معلنا عن هدف التعادل للفريق السكندرى

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وفى الدقيقة 70 نجح التونسى رفيق كابو مهاجم وادى دجلة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه لتصبح النتيجة 2 / 1 للدجلاوية ، يتعادل بعدها أبناء سموحه بثلاث دقائق عن طريق البوركينى محمد كوفى ، وفى الدقيقة 86 يعود دجلة للتقدم من جديد عن طريق رجب عمران الذى يقوم بتخطى الهانى سليمان ورجب نبيل لاعبا سموحه ويضع الكرة بسهولة فى المرمى معلنا عن تقدم فريقه من جديد .

يحاول بعدها لاعبو سموحه إحراز هدف التعادل إلا انهم فشلوا لينهى محمد أبو خاطر حكم اللقاء المباراة معلنا عن حصول دجلة على أغلى ثلاث نقاط لهم منذ انطلاق المسابقة .

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا ، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري .