شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت .. 7 أرقام لـ " الاتحاد و إنبى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لسيد البلد المواجهة المنتظرة بين فريقى الإتحاد السكندرى و إنبى و المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام.

يسعى فريق إنبى إلى إيقاف خسارة النقاط فى هذه المواجهة بعدما تعادل مع الإسماعيلى فى الظهور الأخير له بالدورى ، بينما يطمح زعيم الثغر فى تصحيح الأوضاع للبقاء فى المربع الذهبى بعدما خسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد .

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات أمام منافس قوى يعيش أزهى عصوره الكروية، ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام زعيم الثغر مكون من: "محمود جاد، خط الدفاع: على فوزي، أسامة جلال، رامي صبري وكريم فؤاد، خط الوسط: عبد الرحمن عامر، أحمد العجوز، محمد رزق، محمود غالي، الهجوم: محمد بسيوني ومحمود قاعود".

تراجع الجهاز الفنى لنادى إنبى ، عن ضم حارس مرمى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بعد ظهور محمود جاد حارس الفريق الصاعد بمستوى جيد مع البترولى خلال المرحلة الماضية مع تجهيز البدائل بأفضل صورة حيث يمتلك الفريق إلى جانبه كلا من الثنائى عبد العزيز البلعوطى وعمرو حسام.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، مواصلة الاعتماد على جاد هذا الموسم والذى تصدر حديث وسائل الإعلام العالمية بسبب تصديه المُذهل لتسديدة رائعة من عبد الله السعيد فى الجولة الأولى بالدورى إلى جانب الثنائى البلعوطى وحسام على أن يتم مسألة تدعيم مركز حراسة المرمى فى الصيف المقبل من عدمه، وفقا لمستوى الثلاثى المتواجد حاليًا مع الفريق البترولى، بعدما شهدت الفترة الماضية ترشيح الثنائى محمد أبو جبل حارس الزمالك وعلى لطفى حارس الأهلى للانضمام إلى الفريق البترولى على سبيل الإعارة قبل أن يتمسك القطبين بالثنائى ما جعل الفريق البترولى يبتعد عن التفاوض معهما والاعتماد على حراسه المتواجدين حاليًا مع الفريق.

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فى المقابل شدد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة من ذئاب الجبل للعودة لوصافة المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام إنبى مكون من: "عماد السيد - أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم - مروان عطيه – هشام محمد – خالد الغندور – احمد رفعت - خالد قمر – رزاق سيسيه".

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإتحاد السكندرى و سموحة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :