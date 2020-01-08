شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد بعد خسارة لقب أفضل لاعب في أفريقيا: "دعمكم لي أكبر جائزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، عن رضاه رغم عدم تتويجه بلقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، فى الحفل الذى أقيم أمس الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم الرياضة والفن.

وقال طارق حامد عبر صفحته على "انستجرام": "لست حزين لعدم الحصول على الجائزة امس بل فخورا لما وصلت اليه، اشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي أكبر جائزة".

وحصل طارق حامد على راحة من مران الفريق، اليوم، بسبب تواجده أمس فى الغردقة لحضور حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية التى كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها، وينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت جميع جوائز الأفضل في أفريقيا 2019 كالتالى..

أفضل لاعب في القارة: السنغالي ساديو ماني

أفضل لاعب داخل القارة: الجزائري يوسف بلايلي

أفضل لاعب صاعد: المغربي أشرف حكيمي

أفضل لاعبة: النيجيرية أسيسات أوشولا

أفضل مدرب لكرة القدم رجال: الجزائري جمال بلماضي

أفضل منتخب لكرة القدم رجال: الجزائر

أفضل منتخب لكرة القدم سيدات: الكاميرون

أفضل هدف: الجزائري رياض محرز أمام نيجيريا

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أفضل اتحاد إفريقي: الاتحاد المصري لكرة القدم

تشكيل الأفضل في إفريقيا:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: أورييه، حكيم زياش، جويل ماتيب، كوليبالي

الوسط: رياض محرز، حكيم زياش، إدريسا جاي

الهجوم: محمد صلاح، ماني، أوباميانج

وحصد ماني، جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر ساديو ماني الحفل الذي أقيم أمس فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في الوقت الذى غاب في محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018 ، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.

ونجح ساديو ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2019 ، وقاد منتخب السنغال للوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا التى أقيمت في مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 1-0.

النجم السنغالي ساديو ماني خلال عام 2019 شارك مع ليفربول في 52 مباراة، سجل 31 هدفا وصنع 13 آخرين، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده السنغالي خاض 11 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 3، واستطاع قيادة أسود التيرانجا للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا ولكن لم يحصد اللقب بعدما خسر منتخب بلاده أمام الجزائر بهدف دون رد.