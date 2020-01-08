شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهزم سموحة 3 / 2 فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

تقدم محمد هلال لدجلة فى الدقيقة 4 من تمريرة من الجبهة اليمنى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى يخطأها الهانى سليمان حارس مرمى سموحه معلنا عن هدف التقدم للفريق الدجلاوى .

بعدها فى الدقيقة 17 استطاع سموحة إدراك هدف التعادل عن طريق الكاميرونى رونالد لوانجا من ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى يلعبها ناصر ماهر على رأس لوانجا الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها المرمى فى الوقت الذى فشل فيه محمد عبد المنصف حارس دجلة فى التعامل معها معلنا عن هدف التعادل للفريق السكندرى

وفى الدقيقة 70 نجح التونسى رفيق كابو مهاجم وادى دجلة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه لتصبح النتيجة 2 / 1 للدجلاوية ، يتعادل بعدها أبناء سموحه بثلاث دقائق عن طريق البوركينى محمد كوفى ، وفى الدقيقة 86 يعود دجلة للتقدم من جديد عن طريق رجب عمران الذى يقوم بتخطى الهانى سليمان ورجب نبيل لاعبا سموحه ويضع الكرة بسهولة فى المرمى معلنا عن تقدم فريقه من جديد .

يحاول بعدها لاعبو سموحة إحراز هدف التعادل إلا انهم فشلوا لينهى محمد أبو خاطر حكم اللقاء المباراة معلنا عن حصول دجلة على أغلى ثلاث نقاط لهم منذ انطلاق المسابقة .

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا ، ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .

وجاء تشكيل سموحه على النحو التالى :-

ضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى: الهانى سليمان .

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خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، خالد عبد الفتاح .

خط الوسط : ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، إسلام جمال ، محمد نادى .

خط الهجوم : حسام حسن ، رونالد وانجا .

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور ، احمد مكى ، فوزى الحناوى ، أحمد حمص ، محمد الترهونى ، محمود حليمو ، محمود فهمى .

بينما جاء تشكيل وادى دجلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : يعقوبو – احمد رمضان بيكهام – خالد رضا – عبد الرحمن بودى

خط الوسط : احمد سعيد – محمود عبد العاطى – محمد هلال – حسام عرفات

خط الهجوم رجب عمران – رفيق كابو