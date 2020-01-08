شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يكشف أسباب الفوز علي الطلائع بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام طلائع الجيش واستحقوا الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف طارق العشري، في تصريحات لقناة أون سبورت ، عن أسباب الفوز علي طلائع الجيش قائلاً "نجحنا في اغلاق مفاتيح اللعب علي فريق الطلائع وفي الشوط الثاني قررت الدفع بمحمد عبدالفتاح تاحا، على حساب لاعب الوسط محمد اسامة، من أجل تأمين خط الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، خاصة أن طلائع الجيش، هاجم بكل خطوطه".

وشدد العشري في تصريحاته ، بأنه لا ينشغل بالمنافسة على المربع الذهبي، لأن هدف الاساسي الابتعاد عن شبح الهبوط مبكرا، لذلك نرغب في جمع اكبر عدد من النقاط في الدور الأول للدوري، لأن الدور الأول سيكون صعب للغاية.

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