شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يكشف أسباب الفوز علي الطلائع بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكشف طارق العشري، في تصريحات لقناة أون سبورت ، عن أسباب الفوز علي طلائع الجيش قائلاً "نجحنا في اغلاق مفاتيح اللعب علي فريق الطلائع وفي الشوط الثاني قررت الدفع بمحمد عبدالفتاح تاحا، على حساب لاعب الوسط محمد اسامة، من أجل تأمين خط الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، خاصة أن طلائع الجيش، هاجم بكل خطوطه".
وشدد العشري في تصريحاته ، بأنه لا ينشغل بالمنافسة على المربع الذهبي، لأن هدف الاساسي الابتعاد عن شبح الهبوط مبكرا، لذلك نرغب في جمع اكبر عدد من النقاط في الدور الأول للدوري، لأن الدور الأول سيكون صعب للغاية.
وتقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى .
وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول، وفى نهاية الشوط الثانى أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث له ولفريقه ليقتنص أبناء الحدود نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى .
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