اخبار الرياضه

طارق العشرى يكشف أسباب الفوز علي الطلائع بثلاثية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يكشف أسباب الفوز علي الطلائع بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام طلائع الجيش واستحقوا الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء، على ستاد جهاز العسكري، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وكشف طارق العشري، في تصريحات لقناة أون سبورت ، عن أسباب الفوز علي طلائع الجيش قائلاً "نجحنا في اغلاق مفاتيح اللعب علي فريق الطلائع وفي الشوط الثاني قررت الدفع بمحمد عبدالفتاح تاحا، على حساب لاعب الوسط محمد اسامة، من أجل تأمين خط الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، خاصة أن طلائع الجيش، هاجم بكل خطوطه".

 

وشدد العشري في تصريحاته ، بأنه لا ينشغل بالمنافسة على المربع الذهبي، لأن هدف الاساسي الابتعاد عن شبح الهبوط مبكرا، لذلك نرغب في جمع اكبر عدد من النقاط في الدور الأول للدوري، لأن الدور الأول سيكون صعب للغاية.

Advertisements

 

وتقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى .

 

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول، وفى نهاية الشوط الثانى أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث له ولفريقه ليقتنص أبناء الحدود نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشرى يكشف أسباب الفوز علي الطلائع بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا