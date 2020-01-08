شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يغرم مدرب الزمالك 25 ألف جنيها بسبب أحداث مباراة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر اتحاد كرة السلة توقيع غرامة مالية على عصام عبد الحميد مدرب سلة الزمالك قدرها 25 ألف جنيها على خلفية أحداث مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من بطولة دوري السوبر والتى شهدت اعتراضه على القرارات التحكيمية بشكل غير لائق.

جاء توقيع الغرامة بعد حضوره التحقيق اليوم فى مقر الاتحاد كما تم تغريمه 5 الاف جنيها غرامات الأخطاء الفنية المقدرة مع تحذيره بتغليظ العقوبة حال تكرار ما حدث.

كان اتحاد كرة السلة قرر إيقاف عبد الحميد وإحالته للتحقيق على خلفية ما قام به خلال المباراة ليتم توقيع العقوبة اليوم.

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ووفقا لجدول البطولة ، تستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير الجارى ، بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخرمباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.