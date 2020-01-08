شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بصفقة الأهلي البديلة لإيليكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت سوبر كورة على تفاصيل الصفقة البديلة التي يعتزم النادي الأهلي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد فشل المفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري لضم المهاجم النيجيري إيليكي الذي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول التعاقد معه لتدعيم خط الهجوم الا أن مغالاة ناديه المالية وتمسك المدير الفني الجديد للفريق هناك به أدى الى تعطل المفاوضات مع اللاعب.
ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع مهاجم سسكا صوفيا البلغاري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض الاخفاق الذي خلفه اللاعب النيجيري بليسينج إيليكي الذي استبعد من حسابات القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.
ويستعد النادي الأهلي مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم صدارة المجموعة الثانية بالبطولة القارية على حساب النجم الساحلي والهلال السوداني اللذين سيلتقيان في نفس الجولة.
وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي ان المهاجم الجامبي حصل على موافقة المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي أبدى ترحيباً بضمه بعد مشاهدة فيديوهات مهاراته الفنية.
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