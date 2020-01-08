شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو : لم أتوقع تسجيل هاتريك في الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدي محمد عبداللطيف جريندو، صانع ألعاب فريق حرس الحدود، سعادته بعد بتسجيله ثلاثة أهداف خلال مباراة طلائع الجيش في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الحدود بثلاثية نظيفة. ، مؤكداً أنه لم يتوقع تسجيله هاتريك أمام الطلائع خاصة أنه لم يتمكن من أحراز أي هدف منذ انطلاق بطولة الدوري الممتاز .

وقال جريندو، في تصريحات لقناة "اون سبورت" ، :"الفريق ظهر بمستوى متميز أمام طلائع الجيش، ونجحنا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني لنا وهو ما ساعدنا على تحقيق الفوز"، مضيفا:"خضنا المباراة من اجل تحقيق الفوز للابتعاد مبكرا عن المراكز المهددة بالهبوط الى دوري الثانية".

Advertisements

وأعرب جريندو، عن أمنيته بالعودة مجدداً للنادي المصري البورسعيدي الموسم المقبل، خاصة أنه يعتبر نفسه آحد ابناء هذا النادي، على الرغم من أنه لم يلعب فيه سوى موسمين فقط.