شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو : لم أتوقع تسجيل هاتريك في الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال جريندو، في تصريحات لقناة "اون سبورت" ، :"الفريق ظهر بمستوى متميز أمام طلائع الجيش، ونجحنا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني لنا وهو ما ساعدنا على تحقيق الفوز"، مضيفا:"خضنا المباراة من اجل تحقيق الفوز للابتعاد مبكرا عن المراكز المهددة بالهبوط الى دوري الثانية".
وأعرب جريندو، عن أمنيته بالعودة مجدداً للنادي المصري البورسعيدي الموسم المقبل، خاصة أنه يعتبر نفسه آحد ابناء هذا النادي، على الرغم من أنه لم يلعب فيه سوى موسمين فقط.
وتقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى .
وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول، وفى نهاية الشوط الثانى أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث له ولفريقه ليقتنص أبناء الحدود نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى .
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