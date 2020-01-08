شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يتعادل مع دجلة بهدف لمثله فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين سموحة ووادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة المقامة بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

تقدم محمد هلال لدجلة فى الدقيقة 4 من تمريرة من الجبهة اليمنى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى يخطأها الهانى سليمان حارس مرمى سموحه معلنا عن هدف التقدم للفريق الدجلاوى .

وبعدها وفى الدقيقة 17 استطاع سموحة إدراك هدف التعادل عن طريق الكاميرونى رونالد لوانجا من ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى يلعبها ناصر ماهر على رأس لوانجا الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها المرمى فى الوقت الذى فشل فيه محمد عبد المنصف حارس دجلة فى التعامل معها معلنا عن هدف التعادل للفريق السكندرى

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالى :-

ضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى: الهانى سليمان .

خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، خالد عبد الفتاح .

خط الوسط : ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، إسلام جمال ، محمد نادى .

خط الهجوم : حسام حسن ، رونالد وانجا .

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور ، احمد مكى ، فوزى الحناوى ، أحمد حمص ، محمد الترهونى ، محمود حليمو ، محمود فهمى .

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بينما جاء تشكيل وادى دجلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : يعقوبو – احمد رمضان بيكهام – خالد رضا – عبد الرحمن بودى

خط الوسط : احمد سعيد – محمود عبد العاطى – محمد هلال – حسام عرفات

خط الهجوم رجب عمران – رفيق كابو

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة لم يحقق الفوز سوى فى لقاء وحيد وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 18 هدفًا.

وطالب العميد حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بتصحيح المسار بعد الأداء المتراجع الذى كلف الفريق نقاط مباراة المصرى بعدما كان متقدمًا بهدف، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام وادى دجلة مكون من: "الهانى سليمان، محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح، أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، حسام حسن، رونالد وانجا".

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإيقاف مسلسل الهزائم فى محاولة للهروب من قاع جدول الدوري والهروب من الإقالة حيث إن الفوز يضمن للمدرب اليوناني البقاء ولو بشكل مؤقت مع الفريق الدجلاوي، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام سموحة مكون من: "محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، عبد الرحمن بودى، أحمد بيكهام، أحمد سعيد، محمد هلال، حسام عرفات، إبراهيم عايش، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو".