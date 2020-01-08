الزمالك يعلن الموعد الرسمي لانطلاق قناة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أعلن نادي الزمالك موعد بث قناته الرسمية الذي تم إذاعة الإعلان التنويهي الخاص بها منذ أسابيع قليلة.
وأعلن الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم انطلاق البث المباشر للقناة يوم الأربعاء، الثاني والعشرين من يناير الجاري في تمام الحادية عشر مساء.
جدير بالذكر أن تردد القناة هو 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500.
أعلن نادي الزمالك موعد بث قناته الرسمية الذي تم إذاعة الإعلان التنويهي الخاص بها منذ أسابيع قليلة.
وأعلن الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم انطلاق البث المباشر للقناة يوم الأربعاء، الثاني والعشرين من يناير الجاري في تمام الحادية عشر مساء.
جدير بالذكر أن تردد القناة هو 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500.
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