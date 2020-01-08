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أول تعليق من طارق حامد على خسارة جائزة أفضل لاعب محلي بأفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى طارق حامد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر رضاه عن عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب شارك ببطولة محلية نُظمت داخل قارة أفريقيا.

طارق حامد، نشر صورًا له من الحفل على حسابه بموقع انستجرام، اليوم الأربعاء، مُذيلاً إياها بتعليق:"لست حزينًا لعدم الحصول على الجائزة أمس بل فخور لما وصلت إليه، أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير.. دعمكم لي أكبر جائزة".

طارق حامد، لاعب الزمالك الذي توّج معه ببطولة الكونفيدرالية خسر الجائزة لصالح الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة الحالي و وأنيس البدري لاعب منتخب تونس والترجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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