كيف صوت المصريون في جائزة الأفضل بأفريقيا؟.. صلاح يتصدر ونقطة لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

اسدل الستار بشكل نهائي على جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في عام 2019، بعد حفل مميز استضافته مدينة الغردقة المصرية.

وتوج السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعدما تفوق على محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وكشف "كاف" من خلال موقعه الرسمي، على تفاصيل التصويت بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، حيث فاز ماني بعدما حقق 477 نقطة، وجاء صلاح ثانيا 325 نقطة وأخيرا رياض محرز 267 صوتاً.

وفيما يخص أصوات مصر لـ"الأفضل في أفريقيا"، فقد شارك حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في التصويت من خلال اللجنة الفنية والتطوير.

ومنح حازم 5 نقاط لصلاح باختياره أولا، و4 نقاط لماني باختياره ثانيا، ووضع محرز في الترتيب الثالث بـ3 نقاط، كوليبالي مدافع نابولي رابعا ومنحه نقطتين، وأخيرا أوباميانج لاعب أرسنال خامسا بنقطة واحدة.

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وتواجد مصطفى طنطاوي، في لجنة خبراء الإعلام، ومنح 5 نقاط لصلاح باختياره أولا، ثم 4 نقاط لساديو ماني، و3 نقاط لرياض محرز، واختار الجنوب أفريقي بيرسي تاو رابعا ومنحه نقطتين، وأخيرا محمود حسن "تريزيجيه" خامسا بنقطة واحدة.

وفي الخطوة التالية التي شهدت تصويت المدير الفني للمنتخب فكان اختياره صلاح أولا بواقع 3 نقاط، ثم رياض محرز ثانيا بواقع نقطتين، وأخيرا ماني ثالثا بواقع نقطة واحدة، وهو نفس اختيار قائد المنتخب على الترتيب.

كيف يتم التصويت على الجائزة؟

وفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فقد تم تحديد 4 فئات للتصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وقام بالتصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا أعضاء اللجنة الفنية والتطوير بـ"كاف"، ولجنة خبراء الإعلام، ومجموعة من أساطير الكرة الأفريقية.

وكان يحق لكل شخص اختيار 5 لاعبين من بين 30 لاعبا تم اختيارهم للتنافس على الجائزة، حيث يحصل الأول على 5 نقاط، و4 نقاط للاختيار الثاني، و3 نقاط للثالث، ونقطتين للرابع، ونقطة للخامس.

الخطوة الثانية في التصويت، كانت منح المدير الفني وقائد المنتخب في كل دولة أفريقية حق لمنح صوتهما للثلاثي محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني، بواقع 3 نقاط للاختيار الأول، نقطتين للثاني، ونقطة للثالث.