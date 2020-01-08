مدرب طنطا يتحدث عن صعوبة مواجهة الأهلي وموقف حارسه من الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

تحدث أيمن المزين المدير الفني لطنطا، عن صعوبة مواجهة الأهلي، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري، والمنتظر أن تقام يوم الأربعاء المقبل.

وقال المزين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فريقه يعاني من عدم وجود مهاجم صريح بعد إصابة الثلاثي هشام شعبان، وإسلام فؤاد، ومحمد جودة، مما تسبب في أزمة بتشكيل طنطا.

وعبر المزين عن أمنيته في تحقيق فريقه نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، ولم يتلق أي خسارة أو تعادل حتى الآن.

‎وكشف المزين، عن موقف حارسه إسلام طارق الذي غاب عن مواجهة الزمالك السابقة في الدوري.

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وقال: "استبعاد اسلام طارق قبل مواجهة الزمالك كان بناءا على رغبة الحارس بسبب العروض التي تلقاها مؤخرا".

وتلقى إسلام طارق عرضا للانتقال لنادي التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحرس مرمى طنطا في مباراة الزمالك علي فرج.

وخسر طنطا في الدقائق الأخيرة أمام الزمالك بنتيجة 3-2.

وعن موقف نجم الفريق محمد ماجد "أونش"، قال مدرب طنطا، إن إصابته في مباراة الزمالك لن تؤثر على مشاركته أمام المارد الأحمر.

ويحتل طنطا المركز الـ15 برصيد 10 نقاط من 12 مباراة.