بالفيديو.. الحدود يضرب الطلائع بثلاثية "جريندو" في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق حرس الحدود فوزًا ساحقًا على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر.

محمد عبد اللطيف "جريندو" وضع نفسه نجمًا للمباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الجيش الذي تلقى خسارة خامسة خلال هذا الموسم.

الحدود واصل عروضه الرائعة في الدوري ليصبح في المركز السابع برصيد 17 نقطة، في المقابل ظل طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة ليظل في دائرة الهبوط.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة كاد أحمد شرويدة أن يسجل هدف الحدود الأول بعد كرة عرضية يحولها بقدمه لكن تمر أعلى المرمى.

Advertisements

وفي الدقيقة 12 من أحداث المباراة استطاع عمرو الحلواني أن يسدد كرة قوية ترتد من الحارس محمد بسام عند لوكاسا الذي يمرر لجريندو ليحول الكرة داخل الشباك لتصبح النتيجة (1-0).

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول عاد محمد عبد اللطيف "جريندو" ليوجه ضربة ثانية لفريق الجيش بعدما سجل الهدف الثاني حيث استلم كرة من أنتوتي لوكاسا يحولها جريندو في الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 91 عاد محمد عبد اللطيف "جريندو" ليسجل الهدف الثالث لحرس الحدود و"الهاتريك" له في المباراة.

تشكيل طلائع الجيش: حراسة المرمى: محمد بسام - عاصم صلاح - أحمد سامي - أحمد علاء - علي الفيل - مهند لاشين - عمرو السيسي - أحمد كابوريا - كريم طارق - عبد الرحمن زولا - أحمد سمير.

تشكيل حرس الحدود: أحمد السعدني - عمرو الحلواني - مصطفى الزناري - خالد سامي - حسن مجدي - محمد شطة - مصطفى جمال - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا - أحمد شرويدة - محمد عبد اللطيف "جريندو".