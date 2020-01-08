- 1/2
- 2/2
علق طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي أقيم أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة.
وكان الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهليجدة السعودي حصد الجائزة، متفوقًا على طارق حامد وأنيس البدري لاعب الترجي التونس ومنتخب تونس.
ونشر طارق حامد تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للتعليق على خسارة الجائزة قائلا "
وواصل " اشكر كل من دعمنى من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفى لتواجدى فى هذا الحدث الكبير دعمكم لى اكبر جائزه".
وكان طارق حامد قدم في الموسم الماضي مستوى مميز وقاد فري الزمالك للتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقية، مما جعله أحد المرشحين لنيل الجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طارق حامد يعلق على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.