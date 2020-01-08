شاهد.. طارق حامد يعلق على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل افريقيا

علق طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي أقيم أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وكان الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي

جدة السعودي حصد الجائزة، متفوقًا على طارق حامد وأنيس البدري لاعب الترجي التونس ومنتخب تونس.

ونشر طارق حامد تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" للتعليق على خسارة الجائزة قائلا "

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لست حزين لعدم الحصول على الجائزه امس بل فخورا لما وصلت اليه".

وواصل " اشكر كل من دعمنى من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفى لتواجدى فى هذا الحدث الكبير دعمكم لى اكبر جائزه".

وكان طارق حامد قدم في الموسم الماضي مستوى مميز وقاد فري الزمالك للتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقية، مما جعله أحد المرشحين لنيل الجائزة.