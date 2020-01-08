شاهد.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الاسباني والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ). موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 10:00 مساءً بتوقيت مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضين فارس عوض و عبدالله الحربي . Advertisements تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا .. يتوقع أن يخوض الريال المباراة بتشكيل مكون من " تيبو كورتوا - مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش – رودريجو " سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش – رودريجو " تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد .. بينما يتوقع أن يخوض فالنسيا المباراة بتشكيل مكون من" ياسبر سيليسين - خوسيه جايا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانيال فاس - فيران توريس - فرانسيس كوكولين - دانييل باريخو - كارلوس سولير - كيفن جاميرو - ماكسي جوميز ".

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