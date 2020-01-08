وادي دجلة يُسقط سموحة بثلاثية مجنونة ويبتعد عن القاع

حقق فريق وادي دجلة فوزا مهما ومثيرا بتغلبه على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بستاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

سجل لدجلة محمد هلال ورفيق كابو ورجب عمران في الدقائق 4 و70 و86 بينما أحرز لسموحة رونالد وانجا ومحمد كوفي

في الدقيقتين 17 و74.

جاء اللقاء قويا ومثيرا في أغلب فتراته خاصة في الشوط الثاني حيث لعب كل فريق من أجل الفوز والنقاط الثلاثة وزادت إثارته في الدقائق الأخيرة وأحرز دجلة هدفه الثاني ويرد

سموحة بعدها بدقيقة قبل أن يحسم رجب عمران اللقاء بهدف ثالث قاتل ومثير ورائع "رمى" فيه دفاع الفريق السكندري بتهويشه ووضع على يمين الحارس الذى اكتفى بمشاهدتها وهو ملقى أرضا..!

ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 9 نقاط وصعد من المركز الأخير إلى قبل الأخير السابع عشر بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة وتراجع للمركز السابع.