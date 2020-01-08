السوبر الاسباني.. تعديلات جديدة على استخدام تقنية الفيديو

تنطلق اليوم الأربعاء أولي مباريات السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، بين فريقي ريال مدريد و فالنسيا، والتي ستشهد تعديلات جديدة خلال استخدام تقنية الفيديو، لم تطبق من قبل في تلك البطولة .
حيث ستساعد التقنية الجديدة الجماهير المتواجدة لمتابعة مباريات السوبر، مشاهدة الحالات التحكيمية التييراجعها حكام الفيديو علي الشاشات المتواجدة في الملعب ، كما أنه سيتم استخدام سبع كاميرات لاستعراض الحالات التحكيمية والأهداف بكل دقة.
وستطبق تقنية خط المرمي لأول مرة، حيث تتواجد في كل مرمى سبع كاميرات لمراقبةالكرة، وخلال أقل من ثانية واحدة سيتلقى الحكم رسالة نصية وستمنحه الساعة التي يرتديها اشارة لتبلغه ما إذا كان هدفا صحيحا أم لا .
ويشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد 4 فرق وهم برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، فالنسيا بطل كأس الملك بالإضافة إلى ريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري.
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