أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة فريق إنبى ضمن مباريات الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدوري العام والمقرر لها مساء اليوم على إستاد بتروسبورت. مسابقة الدوري العام والمقرر لها مساء اليوم على إستاد بتروسبورت. وجاءت التشكيلة كالآتي: في حراس المرمي: عماد السيد خط الدفاع: محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب، السيد سالم Advertisements خط الوسط: هشام محمد، نبيل مانجا، مروان عاطية، أحمد رفعت خط الهجوم: رزاق سيسيه، خالد قمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.