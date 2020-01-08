شاهد.. مباراة ليسترسيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين

حرصا من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليستر سيتي واستون فيلا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب ستاد ووكرز، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريا

عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي أحمد عبده.

ويسعي فريق ليستر سيتي، لتأكيد تفوقه هذا الموسم، بعد النتائج المميزة التي يحققها الفريق في الدوري الانجليزي خلال الموسم الجاري.

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ويأمل براندون رودجرز المدير الفني

لفريق ليستر في حسم اللقاء والتأهل للمباراة النهائية، ليضب موعداً جديداص مع مانشستر سيتي الذي بات صاحب الحظوظ الأوفر في التاهل للنهائي بعد الفوز علي مانشستر يونايتد مساء أمس بثلاثية مقابل هدف في الاولدترافورد.

علي الجانب الآخر يأمل ديان سميث المدير الفني لفريق استون فيلا في تحقيق مفاجأة، وتعويض الخروج غير المتوقع من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فولهام.