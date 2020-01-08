الدحيل يتعاقد مع لاعب يوفنتوس الإيطالي

أعلن نادي الدحيل القطري مساء اليوم الأربعاء ، عن ضم اللاعب الكوري الشمالي هان كوانج مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي إلي صفوفه لمدة أربع مواسم قادمة. ويمتد تعاقد اللاعب الكوري مع الفريق القطري حتي نهاية عام حتي نهاية عام 2024 ، وبلغت قيمة انتقال كوانج من البيانكونيري حوالي 5 مليون يورو . ولم تكن تلك هي الصفقة الأولي التي يعقدها الدحيل مع اليوفي في فترة الإنتقالات الحالية ، حيث أتم النادي القطري صفقة انتقال المهاجم الكرواتي ماندزوكيتش لمدة موسم ونصف في مطلع العام الجاري.

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