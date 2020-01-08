قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تغريم المدير الفني لنادي الزمالك عصام عبد الحميد مبلغ ٢٥ ألف جنيه، بجانب ٥ آلاف جنيه عقوبة الأخطاء الفنية على خلفية ما بدر منه خلال مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من دوري السوبر.

وحذر الاتحاد المصري لكرة السلة، مدرب الزمالك من تكرار ما حدث مرة آخرى، كي لا يتعرض لعقوبات مغلطة.

وكان عصام عبد الحميد قد خضع للتحقيق بالاتحاد، قبل أن يتم تغريمه. وفاز الجزيرة علي الزمالك ٩٧/٨٧ بدوري السوبر.

آلاف جنيه عقوبة الأخطاء الفنية على خلفية ما بدر منه خلال مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من دوري السوبر.وحذر الاتحاد المصري لكرة السلة، مدرب الزمالك من تكرار ما حدث مرة آخرى، كي لا يتعرض لعقوبات مغلطة.وكان عصام عبد الحميد قد خضع للتحقيق بالاتحاد، قبل أن يتم تغريمه. وفاز الجزيرة علي الزمالك ٩٧/٨٧ بدوري السوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يغرم عصام عبدالحميد مدرب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.