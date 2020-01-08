بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بالدوري

حرصا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراة إنبي والاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري. البث المباشر لمباراة إنبي والاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.

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