تايلاند تذل البحرين بخماسية ومستوى مرعب في كأس آسيا تحت 23 عامًا

قدّم المنتخب التايلاندي مستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا، مباراة مبهرة على ملعبه ووسط جماهيره، ضد المنتخب البحريني، ربحها بخماسية مساء اليوم الاربعاء 8-1-2020، ضمن الجولة الأولى عن المجموعة A التي تضم كذلك أستراليا والعراق اللذان تعادلا معًا في وقت سابق اليوم.

واستطاعت تايلاند التغلب على ضغط الأرض والجماهير خلال اللقاء الذي شهد هدفًا وحيدًا في الشوط الأول عبر “سوفيانا موناتا”.

وشهد شطر اللقاء الثاني رباعية تايلاندية وسط انهيار تام في صفوف البحرين التي قدمت مستوى متواضع للغاية في الخط الخلفي على وجه التحديد.

وسجلت تايلاند الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق ساراشات بعد مساعدة من لي أوه، ورغم التغييرات التي أجراها المنتخب البحريني في الدقائق 51 و67 و76 من أجل تصحيح أوضاعه وتسجيل هدف تقليص الفارق، تسبب اندفاعه الكبير في تلقي شباكه لثلاثة أهداف متتالية في الدقائق العشر الأخيرة.

وسجل صاحب الهدف الأول في المباراة “مويانتا” الهدف الثالث في الدقيقة 79، وتكفل البديل “فونجكورن” بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 89 و92، علمًا بأنه شارك محل مويانتا في الدقيقة 87!!

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بث مباشر | مشاهدة مباراة البحرين وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا

بهذا الانتصار تصدّرت تايلاند المجموعة الأولى من البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، برصيد ثلاث نقاط، متفوقة على أستراليا والعراق.

بث مباشر | مشاهدة مباراة أستراليا والعراق في كأس آسيا تحت 23 سنة