نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

يستعد المشجعون السعوديون بوجه عام، وجماهير مدينة جدة بوجه خاص، لاستقبال أول مباريات دورة كأس السوبر الإسباني المجمعة.

وستجمع المباراة فريق ريال مدريد ضد نادي فالنسيا، في إطار نصف نهائي الدورة، التي تضم معهما أتليتكو مدريد وبرشلونة.

وتنطلق المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، عبر قناة السعودية الأولى بصوت فارس عوض.

وحرمت قرعة المسابقة التي أجريت قبل أكثر من شهرين، الجماهير من متابعة كلاسيكو مثير في نصف النهائي.

Advertisements

يخوض الميرنجي المباراة وسط غيابات وازنة، أبرزها خط هجومه بالكامل، حيث تخلف عن الرحلة “بيل وهازارد وبنزيمة” بسبب الإصابة.

ومن المُقرر أن يعتمد الفرنسي “زين الدين زيدان” على البرازيليين “فينيسيوس جونيور” و”رودريجو”، لقهر دفاعات الخفافيش، بمعاونة العائد “إيسكو”.

أما فريق الميستايا، فأثبت بخطف كأس الملك من برشلونة في الموسم الماضي، بأنه قادر على التغلب على الكبار في المباريات الإقصائية المباشرة.

يذكر أن المباراة الأخيرة التي جمعتهما قبل ما يقارب الشهر، في الدور الأول من الليجا، عرفت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1.