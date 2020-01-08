رسميًا | التونسي أسامة الدراجي يخوض تجربة جديدة في الجزائر

أعلن نادي شبيبة القبائل المنافس بدوري المحترفين الجزائري الثلاثاء تعاقده مع اللاعب التونسي السابق أسامة الدراجي.

ولم يعلن شبيبة القبائل عن مدة عقد الدراجي، غير أن بعض المصادر أكدت أنه يمتد لموسمين.

وسيضطر شبيبة القبائل لقيد الدراجي32/ عاماً/ كلاعب محلي على أعتبار إنه يملك الجنسية الجزائرية التي أكتسبها من والدته.

والدراجي هو ثاني لاعب يضمه شبيبة القبائل في فترة الأنتقالات الشتوية بعد الليبي محمد الطبال.

ويحتل شبيبة القبائل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة متأخراً بثماني نقاط عن شباب بلوزداد، علما بأنه لديه مباراتان مؤجلتان. كما يحتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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