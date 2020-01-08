النصر السعودي يَرد على أخبار رحيل عبد الرزاق حمدالله إلى أستون فيلا

نفت إدارة نادي النصر السعودي، اليوم الاربعاء، تلقيها خطاب بشأن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد تداول أنباء عدة عن إنتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي.
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن اللاعب لم يبلغ إدارة النادي بأي عرض، وأن حمد لله يشعر بالسرور باللعب للنصر، وأضافت أن اللاعب يعاني من وعكة صحية أجبرته على البقاء في منزله، حيث من المتوقع عودته إلى التدريبات بمجرد شفاءه.
وتابعت الصحيفة أن إدارة النصر وضعت شرط جزائي في عقد حمد الله يبلغ 20 مليون يورو، في الوقت الذي أنتشرت فيه أنباء رحيل اللاعب عن النادي السعودي.
وإنضم حمد الله إلى النصر قادمًا من الريان القطري في صيف 2018 .
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