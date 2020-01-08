اونلاين | يلا شوت| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في كأس السوبر الاسباني.. live

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نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في إطار مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم .

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت

مصر ، الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضين فارس عوض و عبدالله الحربي .

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا ..

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يتوقع أن يخوض الريال المباراة بتشكيل مكون من " تيبو كورتوا - مارسيلو -

سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش – رودريجو "

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد ..

بينما يتوقع أن يخوض فالنسيا المباراة بتشكيل مكون من" ياسبر سيليسين - خوسيه جايا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانيال فاس - فيران توريس - فرانسيس كوكولين - دانييل باريخو - كارلوس سولير - كيفن جاميرو - ماكسي جوميز ".

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا