رياضة | سمسطا وبلفيا يتأهلان لنهائى دورى مراكز شباب بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمسطا وبلفيا يتأهلان لنهائى دورى مراكز شباب بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريقى مركز شباب سمسطا الرياضى ومركز شباب بلفيا لنهائى دورى مراكز الشباب ببنى سويف بنسختها السابعة.

وتأهل سمسطا للمباراة النهائية عقب الفوز على مركز شباب أطواب بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل ببني سويف، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة.

و أحرز أهداف مركز شباب سمسطا كلا من، محمد كارم هدفين، وعادل أبو النور هدفين، وتيتا هدف.

فيما تأهل مركز شباب بلفيا عقب فوز على مركز شباب اطواب بنتيجة 1/3 بركلات الترجيح .

وادار مباراة سمسطا وأطواب طاقم تحكيم مكون من محمود حسين ربيع للساحة، وحسن رمضان مساعد أول، ومحمود حسين على، مساعد ثاني.

فيما ادار مباراة بلفيا والعواونة طاقم تحكيم مكون من لطفي شعبان للساحة، وابراهيم ربيع مساعد أول ، ومحمود مصطفى مساعد ثاني.

وكانت السنخ الستة الماضية من دورى مراكز لشباب ببنى سويف قد شهدت صعود الفرق المختلفة للدور قبل النهائي ببنى سويف.

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حيث تأهلت فرق ( سمسطا و الواسطي وباروط و بني عدي ) وتوجت سمسطا باللقب على حساب باروط فى المباراة النهائية بضربات الجزاء وصعدت كأول المحافظة ووودعت التصفيات بالدور 32 .

وبالنسخة الثانية تأهلت فرق ( سدس و بهبشين و بلفيا و قاي ) وتوج باللقب فريق قاى بعد فوزه على سدس بهدف نظيف وصعد كأول المحافظة وودع التصفيات بدور 32 .

وبالنسخة الثالثة تأهلت فرق ( سمسطا و العبور وبلفيا وتلت ) وتوج فريق العبور على حساب بلفيا بالفوز بالمباراة النهائية بهدفين نظيفين وتأهل العبور للتصفيات على مستوى الجمهورية وودع البطولة بالدور 16 .

وبالنسخة الرابعة تأهلت فرق ( سمسطا و الفشن و العبور و باروط ) وتوج فريق سمسطا باللقب بعد الفوز على الفشن بضربات الجزاء وصعدت كأول المحافظة ووودع التصفيات النهائية بدور 32 .

وبالنسخة الخامسة تأهلت فرق ( صلاح سالم و سمسطا والعبور و باروط ) وتوج فريق صلاح سالم باللقب على حساب باروط بضربات الجزاء وصعدت كأول المحافظة وودع البطولة بدور 16.

وبالنسخة السادسة تأهلت فرق ( سمسطا و باروط و اطواب و قاي ) وتوج فريق باروط بالمباراة النهائية على فريق سمسطا بهدف نظيف وصعدت كأول المحافظة وتوج الفريق بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية ويعتبر فريق باروط هو الحصان الاسود لمحافظة بنى سويف كأفضل فريق بمحافظة بنى سويف يصل لهذا المركز .

وبذلك يتقابل فريق مركز شباب مدينة سمسطا مع مركز شباب بلفيا في المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الاول والثانى بالدورى

بينما يتقابل فريق مركز شباب أطواب مع مركز شباب العواونة فى مباراتى تحديد المركزين الثالث والرابع بالدورى