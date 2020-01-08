رياضة | غزل المحلة يضم لاعب سموحة علي سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يضم لاعب سموحة علي سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد في التعاقد مع بلال زكريا لاعب سموحة والأوليمبي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لتعزيز صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي.

وجاءت المفاوضات بعد فسخ تعاقده مع نادي الأوليمبي، حيث حضر اللاعب لمقر النادي اليوم وجمعته جلسة مع خالد عيد المدير الفني ووائل سعيد وكيل اللاعب، الذي انتهت بتوقيعه للإنتقال للفريق المحلاوي علي سبيل الإعارة.

ويستضيف غزل المحله نظيره فريق السنبلاوين وديا، غدا الخميس في الثانية والنصف عصرا، ضمن استعداداته لمواجهة مالية كفر الزيات مع انطلاق الدور الثاني من بطولة دوري القسم الثاني، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير من الشهر الجاري على ملعبه الرئيسي.

- مشوار غزل المحلة في الدور الأول

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خاض غزل المحلة 11 مباريات، 6 مواجهات علي ملعبه، و5 خارج أرضه، حيث حقق الفوز في 6 مشاركات، منهم 4 انتصارات علي ملعبه، وتلقي هزيمتين، وتعادل في 3 مباريات.

تعادل سلبيا مع مالية كفر الزيات في الجولة الأولي، وكان الفوز الأول له في الدوري علي حساب الحمام بهدف نظيف في الجولة الثانية، وواصل انتصاراته بهزيمة المنصورة بهدفين دون رد بالجولة الثالثة، وتلقي الهزيمة الأولي خارج أرضه من دكرنس بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع فاركو بهدف لكلاهما في الجولة الخامسة.

وفي الجولة السادسة حقق فوزا بثلاثية نظيفة علي دمنهور، ثم فاز علي الرجاء بهدفين دون رد، وتلقي هزيمة من أبو قير بهدفين دون رد بالجولة الثامنة، وعاد الي الإنتصارات علي حساب بلدية المحلة بالجولة التاسعة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

وبخماسية نظيفة اكتسح المحلة نظيره بيلا بالجولة العاشرة، وفي ختام الدور الأول تعادل مع ضيفه الأوليمبي بثنائية لكل منهما.

سجل غزل المحلة 18 هدفا عن طريق كلا من عبده يحيي 3 أهداف، وخالد رسلان 3 أهداف، وهدفين لكلا من محمد حمدان وهاني عادل وخالد الإخميمي، وهدفا لكلا من بسام ماهر، ومحمد مصطفي، وأشرف السيد، ومحمد فتح الله، يحيي حامد، هشام بلحة، بينما إستقبل 8 أهداف.