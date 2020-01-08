رياضة | العراق ينتزع تعادلًا مثيرا أمام أستراليا في كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق ينتزع تعادلًا مثيرا أمام أستراليا في كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب العراقي في خطف تعادل صعب من نظيره الأسترالي 1-1، اليوم الأربعاء، في افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، والتي انطلقت اليوم الأربعاء في تايلاند، وتستمر حتى 26 يناير (كانون الثاني) الجاري.



تقدم المنتخب الأسترالي عن طريق ريني بيسكوبو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد نصيف هدف التعادل للفريق العراقي في الدقيقة 76.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من المنافسات، والتي تضم إلى جانبهما كل من تايلاند والبحرين.