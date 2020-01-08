رياضة | مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح حبيسا لدكة البدلاء.

وبدأ عواد في البحث عن عرض خليجى للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث محمد عواد مع وكيل أعماله، لمناقشة العروض الخليجية التى كان يمتلكها منذ فترة قبل خطوة الانتقال لصفوف الزمالك.

ويخشى عواد على مستقبله فى القلعة البيضاء، خصوصا بعد مشاركة محمد أبو جبل بشكل أساسى بالفترة الماضية، بالإضافة إلى اقتراب عودة محمود جنش للمشاركة فى المباريات وهو ما يهدد مكانه فى التشكيل الأساسى، كما يتخوف الحارس الدولى من الخروج من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر.