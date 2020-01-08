رياضة | جدول مباريات كأس السوبر الإسباني بتوقيت السعودية والقنوات المفتوحة الناقلة Spanish Super Cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات كأس السوبر الإسباني بتوقيت السعودية والقنوات المفتوحة الناقلة Spanish Super Cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2020 والتى سوف تقام فى المملكة العربية السعودية هذا العام على ملعب الجوهرة و تنقلها شبكة قنوات الرياضة السعودية، وتنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني بداية من مساء اليوم الأربعاء الثامن يناير 2020 بلقاء ريال مدريد وفالنسيا، ثم غدًا الخميس حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، ثم مباراة النهائي يوم الأحد 12-1-2020.

مباراة كاس السوبر الاسبانى يتكون بين 4 فرق كبيرة في الكرة الاسبانية هم فالنسيا وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وهى مباريات من العيار الثقيل ويكون نظم السوبر الاسبانى عبارة عن بطولة رباعية.

مباريات كاس السوبر الاسباني

يلتقى الفرق الأربعة الاسبانية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” يومى الأربعاء والخميس القادمين، حيث يلتقى فريق ريال مدريد بنظيره فريق فالنسيا يوم الأربعاء 8 يناير 2020، ويذكر أن فريق ريال مدريد، قد توج بهذه البطولة الاسبانية 10 مرات كان أخر مرة هو فى عام 2017 في حين توج فريق فالنسيا مرة واحدة فقط في 1999.

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أما مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فستكون يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020، يذكر برشلونة حمل لقب كاس السوبر الاسبانى 13 مرة اما فريق أتلتيكو مدريد فقد حمل اللقب مرتين فقط.

وستكون مباراة نهائي كأس السوبر الاسبانية، فسوف تكون بين الفائزين من مباراتي الاربع والخميس وستكون يوم الاحد الموافق 12-1-2020.

جدول مباريات السوبر الإسباني