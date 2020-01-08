رياضة | تردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في السوبر الإسباني KSA SPORT HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في السوبر الإسباني KSA SPORT HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُقام بطولة السوبر الإسباني لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وبنظام جديد مُكون من 4 فرق مشاركة في البطولة، وهم ريال مدريد وبرشلونة وفالينسيا وأتليتكو مدريد، في بطولة ستكون عبارة عن 3 مباريات، مباراة ريال مدريد وفالينسيا، ومباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، في الدور نصف النهائي، ويتبقى المباراة النهائي التي ستكون بين الفائز من المباراتين، ويتمنى الكثير أن يكون النهائي بين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، لتشهد المملكة العربية السعودية إقامة مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية على ملاعبها.

موعد مباراة ريال مدريد وفالينسيا القادمة في السوبر الإسباني

طرفي اللقاء: ريال مدريد ضد فالينسيا.

المدربين: زين الدين زيدان “ريال مدريد” ضد ألبرت سيلاديس “فالينسيا”.

البطولة: السوبر الإسباني في السعودية.

ملعب المباراة: استاد الجوهرة المُشعة.

يوم المباراة: اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020.

توقيت اللقاء: 21:00 بتوقيت مصر – 22:00 بتوقيت السعودية – 23:00 بتوقيت دبي.

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المباراة الأخيرة بين الفريقين كانت لحساب الليجا الإسبانية، وفيها تعادل ريال مدريد بصوعبة بالغة في آخر ثواني المباراة بهدف كريم بنزيما، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالينسيا

وبشكل حصري ستشاهدون جميع مباريات السوبر الإسباني عبر البث المباشر لقنوات السعودية الرياضية، الناقل الوحيد والرسمي لمباريات السوبر الإسباني، وستُنقل مباراة ريال مدريد وفالينسيا عبر قناتي السعودية الرياضية 1HD و 3HD، والتعليق سيكون لكلا من فهد العتيبي وفارس عوض.

وإليكم تردد قنوات السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية:

على نايل سات: التردد 12284 باستقطاب عمودي، تصحيح 5/6، ترميز 27500.

على نايل سات: التردد 12149 عمودي، تصحيح 3/4، ترميز 30000.

على قمر عرب سات: التردد 12523 – عمودي – تصحيح 5/6 – ترميز 30000.

على قمر عرب سات: التردد 10810 عمودي – تصحيح 5/6 – ترميز 30000.