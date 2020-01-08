رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في كأس السوبر الإسباني والقنوات المفتوحة الناقلة Real Madrid vs Valencia Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في كأس السوبر الإسباني والقنوات المفتوحة الناقلة Real Madrid vs Valencia Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا تقام الأربعاء 8 يناير 2020 مباراة النصف نهائي بين النادي الملكي ونادي فالنسيا في إطار كأس السوبر الاسباني والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً على ارض ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يلتقي اليوم على أرض ملعب استاد الجوهرة المشعة بجدة لقاء من العيار الثقيل يجمع ما بين أفضل أندية أسبانيا على الإطلاق النادي الملكي “ريال مدريد” ونادي فالنسيا في الدور النصف نهائي لكأس السوبر الأسباني ومن المتوقع ان نشاهد مباراة حماسية للغاية حيث يسعى الريال إلى تحقيق الفوز لينتقل إلى الدور النهائي والتتويج باللقب وفي آخر تصريحات المدير الفني للنادي الملكي “زين الدين زيدان” أنه على أتم استعداد لهذه المواجهة مشيرًا إلى جاهزية الفريق بكافة لاعبيه لهذا اللقاء وانه يسعى إلى تحقيق الفوز كما اعتادت الجماهير من النادي الملكي وعلى الجانب الأخر أكد المدير الفني لنادي فالنسيا “ألبرت سيلاديس” أنه لن يكون لقمة سهلة في فم الريال وانه سيحاول جاهدا الفوز باللقاء.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الريال وفالنسيا

مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء الموافق الثامن من يناير 2020 قناة السعودية الرياضية “KSA SPORTS” وأيضًا قناة “بي ان سبورت 1” الرياضية المتخصصة مع وجود استوديو تحليلي يضم المع نجوم كرة القدم العالمية.

كما يذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيكون في مواجه مع أحد الفائزين في اللقاء التالي الذي يجمع ما بين ““أتليتكو مدريد وبرشلونة” ’ ويعد النادي الملكي أكثر الفرق الحاصلة على هذا اللقب في 10 مرات سابقة توج فيها الريال بكأس السوبر الأسباني .