رياضة | صحيفة سعودية: مدرب اتحاد جدة مُهدد بالإقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سعودية: مدرب اتحاد جدة مُهدد بالإقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إخباري أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تلوح بإقالة المدرب الهولندي هنك تين كات من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي عين فيه في نوفمبر الماضي بعقد من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر خاصة لها، أن "العلاقة بين الهولندي تين كات ومعظم لاعبي العميد / أى فريق الاتحاد / ليست على ما يرام، إلى جانب سوء نتائجه مع الفريق الاتحادي، إذ أقصي الفريق الأربعاء الماضي من دور الستة عشر في بطولة كأس الملك على يد فريق الفتح الذي يحتل المركز الرابع عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما واصل الفريق الاتحادي تواجده في المركز الثالث عشر في الدوري ولم يتقدم للأمام في سلم الترتيب."

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وأضافت الصحيفة أن المدرب تين كات أصبح "تحت المجهر" من قبل الإدارة الاتحادية، وفي حال لم يستطع تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة على صعيد الدوري السعودي للمحترفين، وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، فستكون الإقالة بانتظاره من قبل إدارة النادي، خصوصا أن العميد يواجه خطر الهبوط، حال استمرار فقدانه للنقاط في الدوري.

ويتطلع الاتحاد إلى تقديم انطلاقة جيدة في العام الجديد لكنه يصطدم باختبار صعب في ضيافة النصر متصدر الدوري وحامل اللقب، بعد غد الجمعة.

وحقق الاتحاد، الذي أفلت من الهبوط الموسم الماضي، فوزا واحدا في آخر ثماني مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز الـ13 برصيد 13 نقطة حصدها خلال 13 مباراة، وهو ما يقل عن نصف رصيد النصر البالغ 29 نقطة.