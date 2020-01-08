رياضة | تقارير بريطانية.. دورتموند يحسم مصير سانشو من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير بريطانية.. دورتموند يحسم مصير سانشو من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تمسك بروسيا دورتموند الألماني الشديد باستمرار نجمه الإنجليزي جادون سانشو في صفوفه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي يحظى به من كبار أندية أوروبا.

وأفادت شبكة سبورتس البريطانية بأن سانشو يعتبر من أهم اللاعبين في مركز الجناح في الدوريات الخمس الكبرى في الفترة الأخيرة وأنه جذب أنظار العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن سانشو لا يمتلك أي شرط جزائي في عقده الحالي مع بروسيا دورتموند مما يمكنه الانتقال لأي نادي آخر مقابل مبلغ معين.

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وأكدت الشبكة البريطانية أن النادي الألماني رفض فكرة التخلي عن سانشو في فترة انتقالات الشتوية الحالية لعدم توافر البديل المناسب لتعويض رحيله.

وألمحت الشبكة البريطانية أن فكرة بيع النجم الإنجليزي متاحة بشكل أكبر الصيف المقبل لصعوبة مقاومة بروسيا دورتموند للعروض الضخمة المتوقع تقديمها من أجل ضم النجم الشاب.

وذكرت الشبكة البريطانية أن سانشو البالغ من العمر 19 عامًا نجح في تسجيل 12 هدفاً وصنع 13 آخرين في 24 مباراة خاضها مع بروسيا دورتموند هذا الموسم.